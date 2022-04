Si-a insusit din incasari 50.000 de lei

Administratorul unei case de amanet din Pitesti risca sa ajunga la inchisoare. Barbatul, in varsta de 33 de ani, a luat din incasari, intr-o singura zi, suma de 49.000 lei. Daca va fi gasit vinovat, risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, desi in timpul anchetei inculpatul a inapoiat pana la ultimul leu din prejudiciu.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au finalizat cercetarile ... citeste toata stirea