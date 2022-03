Si-a lasat insarcinata nepoata minora!

Un individ, in varsta de 39 de ani, din comuna Bradu, a ajuns in arest fiind acuzat ca a profitat de nepoata lui, o copila in varsta de 14 ani, pe care lasat-o insarcinata. Fata a nascut in aceasta luna si este mama unei fetite. Este eleva in clasa a VII si s-a dus la cursuri pana in ziua cand a devenit mama. Politistii au fost sesizati de directorul scolii despre faptul ca minora a fost abuzata.Copila in varsta de 14 ani este eleva in clasa a VII-a. Locuieste in Bradu, impreuna cu bunica, ... citeste toata stirea