Si-a luat mobila de 8.500 lei fara sa plateasca!

Un barbat in varsta de 31 de ani, din Mosoaia, a luat mobila in valoare de 8.500 de lei din judetul Maramures fara sa o plateasca. M.S.Barbatul de etnie roma l-a pacalit pe curier ca nu are bani in casa si impreuna au mers la banca sub pretextul ca va scoate banii sa achite. In timp ce angajatul firmei astepta , argeseanul a disparut. Cand au mers politistii la adresa unde fusese livrata mobila, nu au mai gasit nimic. Tot mobilierul fusese mutat la o casa din Pitesti, care apartine rudelor ... citeste toata stirea