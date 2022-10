Si-a obligat iubita minora sa se protitueze

Cinci ani de inchisoare, atat are de executat un tanar, de 24 de ani, din comuna Bradu. Folosind metoda loverboy, acesta si-a obligat iubit minora sa se prostitueze. Luni, tanarul a fost ridicat de politisti si a fost dus la Penitenciarul, Mioveni unde a fost incarcerat.In anul 2017, Catalin P., acum de 24 de ani, a fost prins de ofiterii Birgazii de Combaterea Criminalitatii Organizate Pitesti si procurorii DIICOT in timp ce isi exploata sexual iubita.Fata, pe atunci in varsta de 13 ani, ... citeste toata stirea