Si-a ranit sotul dupa ce a adormit la volan!

O soferita, in varsta de 42 de ani, a provocat ieri, un accident rutier cu urmari grave, in localitatea Brosteni, din Costesti. Masina scapata de sub control a lovit un cap de pod din beton. Pasagerul de pe locul din dreapta, sotul conducatoarei auto, a ramas incarcerat. A fost scos de pompieri. Avea fractura la un picior.Din cercetarile efectuate de de politistii Formatiunii Rutiere Costesti a reiesit ca Ionela P., de 42 de ani, din Pitesti, se indrepta catre Costesti, pe DN 65 A. La ... citeste toata stirea