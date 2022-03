Si-a rupt plamanii in timpul accidentului!

Fara permis si bautLa un pas de moarte s-a aflat un tanar, in varsta de 27 de ani, care a facut greseala vietii lui! Desi nu poseda permis acesta a plecat la drum cu un Renault, dupa ce consumase alcool. Este lesne de inteles din ce motiv, la un moment dat, a pierdut controlul volanului. A ajuns la spital in stare grava, fiind operat de urgenta.Accidentul a avut in cursul noptii de miercuri spre joi la Micesti. George A., de 27 de ani, din comuna Micesti, se afla la volanul unui Renault, pe ... citeste toata stirea