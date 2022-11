Si-a transformat iubita in prostituata!

O pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 7 ani risca un tanar, in varsta de 25 de ani, din comuna Barla. Acesta este acuzat de proxenetism in forma continuata dupa ce si-a obligat iubita sa se prostituze. Prin metoda loverboy, acesta a convins-o pe fata ca este indragostit de ea si, pentru a obtine bani ca impreuna sa duca o viata mai buna, a determinat-o sa fac sex cu alti barbati in schimbul unor sume pe care el le incasa. A fost trimis in judecata.Dosarul a fost instrumentat de catre ... citeste toata stirea