Si-a ucis fratele cu o piatra de 10 kilograme!

Dupa ce au primit rezultatul expertizei medicilor de la Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici Bucuresti procurorii au incheiat rechizitoriul si au dispus trimiterea in judecata a criminalului de la Bascov. Viorel Letcan este acuzat de omor cu premeditare. Cumnatul lui, singurul supravietuitor din familie s-a constituit parte civila in proces.In rechizitorul trimis instantei de judecata procuroii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges au precizat ordinea in care au fost ucisi ... citeste toata stirea