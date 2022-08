Luni, in jurul orei 18:30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti au depistat un barbat de 59 de ani, din Budeasa, care conducea un moped pe bulevardul Nicolae Balcescu din Pitesti, fara a detine permis de conducere. Totodata, cel in cauza se afla sub influenta alcoolului, in urma testarii cu aparatul ... citeste toata stirea