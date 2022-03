Simfonia Lalelelor 2022. Recital Smiley si expozitie "Dino Park", printre surprizele editiei cu numarul 45

Cea de-a 45-a editie a Simfoniei Lalelelor - evenimentul de suflet al pitestenilor - se va desfasura, in premiera, in mijlocul naturii, in Parcul "Lunca Argesului" din Pitesti. Tematica acestui an este "Inflorirea sperantei / Bloom of Hope". Pregatirile pentru Simfonia Lalelelor, care, anul acesta, va avea loc, pentru prima data, in mijlocul naturii, sunt la inceput. Deschiderea oficiala a evenimentului va avea loc vineri, 15 aprilie, la ora 12:00. Inaugurarea expozitiei va fi urmata de un ... citeste toata stirea