Simfonia Lalelelor, editia cu multe surprize!

In acest an, Simfonia Lalelelor, editia 45 va fi organizata in Parcul Lunca Argesului. Acolo vor fi amenajate standuri ale expozitiei florale, dar si standuri cu produse expuse vanzarii. Tot ca o noutate, in acest an, va fi amenajat un Dino Park, destinat copiilor. Va fi organizat si un spectacol, sustinut de Smiley si Theo Rose."Cea de-a 45-a editie a expozitiei dendro-floricole internationale "Simfonia Lalelelor", organizata, in premiera, in mijlocul naturii, in Parcul "Lunca Argesului", se ... citeste toata stirea