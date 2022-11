Simona Bucura Oprescu prezenta la hramul bisericii Mihail si Gavriil

Mai multi reprezentanti ai PSD Arges au participat marti, la hramul Bisericii Mihail si Gavriil din comuna Mihaesti, lacas vechi de 110 ani. Despre momentul trait in lacasul sfant a vorbit deputatul Simona Bucura Oprescu."Am retrait momente speciale participand in ziua marii sarbatori a Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil la Hramul Bisericii din Mihaesti. Aceasta este, practic, o sarbatoare care tine trei zile, caci in calendarul popular soborul Sfintilor Mihail si Gavril se serbeaza in 8, ... citeste toata stirea