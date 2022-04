Simona Bucura Oprescu prezenta la sedinta Asociatiei Oraselor

A avut loc sedinta Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania, la care au participat primari din intreaga tara. Alaturi de ei, in calitate de presedinte al Comisiei pentru Administratie Publica, a fost si Simona Bucura Oprescu, deputat PSD de Arges. In cadrul intalnirii parlamentarul i-a asigurat pe alesii locali de tot sprijinul sau.Simona Bucura Oprescu, deputat PSD de Arges: "Am participat cu bucurie si interes profesional, in calitate de presedinte al Comisiei pentru ... citeste toata stirea