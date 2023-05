Septuplul campion national absolut Simone Tempestini a castigat Raliul Argesului pentru a patra oara in cariera, in timp ce noul lider provizoriu al campionatului este, in premiera, Norbert Maior. M.D.La capatul celor 116 kilometri de concurs, Tempestini si copilotul Sergiu Itu (Porsche 997 RGT) au fost cronometrati cu un timp total de 01:04:45,2, clujenii castigand 6 din cele 9 probe speciale. Pe locul secund s-a clasat echipajul bulgar Martin Surilov/Zdravko Zdravkov (Citroen C2 Rally2), ... citeste toata stirea