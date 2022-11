Simone Tempestini, al saptelea titlu de campion la raliuri!

Echipajul format din Simone Tempestini si Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 Evo) a castigat categoric ultima etapa din Campionatul National de Raliuri Betano, TESS Rally Brasov 2022, si a incheiat pentru al cincilea an consecutiv pe prima pozitie in clasamentul general. Tempestini a ajuns la titlul cu numarul 7, egalandu-l pe legendarul Ludovic Balint, si este la doar unul singur de recordul lui Titi Aur.Dupa o prima zi in care si-a asigurat un avantaj confortabil, fiind la 1 minut si 11 secunde ... citeste toata stirea