Simulari de lupte cu barbarii la Festivalul Transalutanus!

Cea de a doua II- a editie a festivalului "Transalutanus Fest- la Portile Imperiului!" s-a desfasurat sambata si duminica, in castrul Jidova, la Campulung.Participantii la festival au asistat la o lectie de istorie pe viu in castrul Jidova din Arges, principala fortificatie a Imperiului Roman de la granita cu Dacia barbara. Este vorba de istorie aplicata, de lectii de istorie vie oferite publicului larg prin intermediul unor evenimente cultural-istorice. In cadrul acestora, reenactorii ... citeste toata stirea