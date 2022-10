Singura scoala speciala inclusa in proiecte Erasmus+

Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sfanta Filofteia", Stefanesti implementeaza un proiect in cadrul Programului ERASMUS+, Actiunea Cheie 1 - Formare profesionala (VET). Acesta se deruleaza in baza acreditarii Erasmus pentru mobilitati in domeniul Formare profesionala VET, pe care scoala o detine, fiind singura unitate de invatamant special din judetul Arges, care implementeaza proiecte Erasmus+ VET.Aceasta acreditare le ofera sansa de a implementa mai multe proiecte, de a derula mai multe ... citeste toata stirea