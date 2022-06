Sinucidere dupa intalnirea cu fosta sotie: s-a urcat intr-un copac, si-a pus streangul de gat, si-a legat mainile si s-a aruncat in gol, in fata negociatorului

Un barbat din Arges, care avea impusa interdictia de a se apropia de fosta sotie, a anuntat ca se va sinucide, dupa ce s-a intalnit cu femeia. Omul s-a aruncat in streang chiar in fata negociatorului, care incerca sa-l convinga sa renunte la gestul extrem. A fost preluat in viata, dar n-a mai supravietuit. Este vorba de un barbat de 46 de ani, din municipiul Curtea de Arges, care a anuntat ca-si va pune capat zilelor imediat dupa intalnirea cu fosta sotie, care avea fata de el, intr-un dosar ... citeste toata stirea