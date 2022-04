Sistem inteligent de iluminat public in Campulung Muscel. Elena Lasconi: "Economie de 60% pe an"

Curtea de Apel Pitesti a respins si ultima plangere facuta de unul dintre participantii la licitatia pentru iluminat public organizata la Campulung Muscel. Solutia instantei da unda verde unei proceduri incepute in 2021 pentru moernizarea iluminatului public. Procedura de modernizare a iluminatului public din Campulung a fost, in sfarsit, deblocata.Muscelenii vor avea, din toamna acestui an, lampi cu led pe toate strazile, aleile, parcurile si alte spatii exterioare publice din municipiu. ... citeste toata stirea