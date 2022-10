Sistemul VAR va fi folosit si in Cupa Romaniei!

Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca sistemul de Arbitru Asistent Video va fi folosit si la unele meciuri din prima etapa a grupelor Cupei Romaniei Betano .Ca urmare a unei intelegeri intre FRF si EAD, prima etapa din faza grupelor a Cupei Romaniei Betano va avea primele meciuri cu VAR in aceasta competitie. Partidele ce vor beneficia de acest sistem sunt cele in care se vor intalni echipele din prima liga. Totodata, in alegerea meciurilor din Cupa Romaniei se va tine cont si de ... citeste toata stirea