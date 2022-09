Slujba speciala la Biserica unde s-au inchinat Regii Romaniei

Credinciosii argeseni din parohia Valea Danului, protopopiatul Curtea de Arges, au trait duminica momente de mare bucurie. Asezata dupa praznicul Inaltarii Sfintei Cruci, comunitatea la avut in mijlocul sau pe IPS Calinic Argeseanul care a oficiat Sfanta Liturghie in vechea biserica - monument istoric - construita in anul 1811.Prezenta Ierarhului Argesean in aceasta parohie a fost motivata si de constructia unei noi capele mortuare care s-a ridicat in curtea bisericii cu sprijinul primariei ... citeste toata stirea