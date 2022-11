Soala Rebreanu din Mioveni, la zi aniversara!

Ieri, Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" din Mioveni a imbracat haine de sarbatoare, cu ocazia sarbatoririi "Zilelor Scolii" si aniversarii celor 42 de ani de activitate in slujba educatiei.Scoala cu clasele I-VIII din Mioveni, care si-a ales ca patron spiritual pe renumitul romancier "Liviu Rebreanu", a fost data in folosinta pe 24 octombrie 1980, cu o capacitate, la acea data, de 17 sali de clasa si 3 laboratoare. Dupa mai multe etape de modernizare si investitii ale Consiliului Local, in ... citeste toata stirea