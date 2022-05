Soarta Garii Regale Curtea de Arges, ridicata de Carol I. Dupa Revolutie, autoritatile nu au investit niciun leu

Reabilitarea Garii Regale din Curtea de Arges, una dintre cele mai frumoase gari din Romania, lasata in paragina timp de peste trei decenii, ar putea incepe in toamna acestui an. Asta desi, dupa funeraliile Regelui Mihai din decembrie 2017, autoritatile promiteau ca reabilitarea va incepe rapid, lucru care nu s-a intamplat. Ridicata la solicitarea Regelui Carol I, atras de farmecul orasului, Gara Regala din Curtea de Arges a fost lasata in paragina dupa Revolutie, in ultimii 32 de ani aici ... citeste toata stirea