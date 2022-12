Sofer beat incatusat de politisti!

Un sofer in varsta de 40 de ani, nu reusea sa mentina diretia masinii si a fost vazut de politistii Sectiei 2. Oamenii legii au vrut sa-l opreasca dar conducatorul auto a fugit. In timp ce era urmarit a lovit doua masini. Dupa ce l-au blocat, agentii au constat ca barbatul era beat avand 0,92 mg/l alcool in aerul expirat.In dupa-amiaza zilei de 04 decembrie a.c., un echipaj de politie din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti, care se afla in patrulare pe strada Plopilor, a observat un autoturism ... citeste toata stirea