O actiune fulger, desprinsa parca din filmele politiste a avut loc, joi, la Mioveni, pe bulevardul Dacia. Sub privirile curiosilor un tanar a fost imobilizat, culcat la pamant si incatusat. Martorii au inceput sa filmeze momentul, iar imaginile au fost postate pe diverse conturi de socializare. Tanarul incatusat se afla la volanul unei masini si era drogat cu amfetamina, dupa cum s-a stablit in urma testarii. M.S.IPJ Arges a transmis un comunicat de presa in acest sens:"La data de 24 august a. ... citeste toata stirea