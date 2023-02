Sofer fara permis urmarit 10 kilometri de politisti

La data de 02 februarie a.c., in jurul orei 12.00, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, pe DN 73, pe raza localitatii Maracineni, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care era dat in atentie, insa conducatorul auto nu s-a conformat si si-a continuat deplasarea, anunta IPJ Arges.Politistii au pornit in urmarirea autoturismului, circa 10 km, pana pe raza localitatii Micesti, unde, barbatul si-a abandonat ... citeste toata stirea