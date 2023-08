Politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 3 Politie Pitesti au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunii de conducere sub influenta alcoolului, anunta IPJ Arges.Din cercetari s-a stabilit ca in noaptea de 28 februarie spre 01 martie 2023, in jurul orei 02:00, un barbat de 38 de ani, din Pitesti, a fost depistat in trafic de catre politisti, Pe strada Smeurei, din Pitesti, ... citeste toata stirea