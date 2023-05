Un barbat, in varsta de 37 de ani a decedat, in aceasta seara, in urma unui accident rutier produs intre doua autoturisme pe DN 65,la Lunca Corbului.M.S.In urma coliziunii, unul dintre autoturisme a parasit partea carosabila. Accidentul s-a soldat cu doua victime, soferii ambelor autoturisme. Pompierii ajunsi la fata locului au extras din autoturismul iesit in afara partii carosabile un barbat in varsta de 37 de ani cu mai multe traumatisme pentru care din nefericire s- a declarat decesul. ... citeste toata stirea