Soferinta beata, a facut masina praf!

Masina facuta praf in trafic, sambata spre duminica. In jurul orei 03.00 un accident grav de circulatie s-a produs pe raza comunei Mosoaia, sat Smeura, in zona bisericii. La volan s-a fi aflat o femeie. Traficul a fost oprit pana la eliberarea carosabilului. B.R.In noaptea de 24 spre 25 septembrie a.c., in urma unui eveniment rutier petrecut in jurul orei 03:00, pe DN 67B, in comuna Mosoaia, din care au rezultat doar pagube materiale, politistii Serviciului Rutier Arges au stabilit ca ... citeste toata stirea