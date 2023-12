Judecatoria Curtea de Arges a dat sentinta intr-un dosar de ucidere din culpa, in care o soferita din Bucuresti a fost judecata dupa ce a lovit cu masina un carutas si a parasit locul accidentului. Conducatoarea auto era atenta la o aplicatia care ii arata drumul, cand a lovit atelajul. Victima a murit la spital iar soferita a primit o pedeapsa cu suspendare. M.SanduAccidentul a avut loc la Musatesti, in luna noiembrie a anului 2020, pe DN 73 C, drumul care leaga municipiul Curtea de Arges de ... citeste toata stirea