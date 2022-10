Soferul beat a fugit de la locul accidentului!

O pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 7 ani, atat risca un barbat de 31 de ani, din comuna Cosesti care a provocat un accident in timp ce era baut si a fugit, abandonand victima. Intamplarea a avut loc in noiembrie 2020 , iar acum la doi ani distanta, cercetarile au fost finalizate iar soferul va fi trimis in judecata!Accidentul a avut loc, seara, pe 6 noiembrie 2020, in comuna Darmanesti. Politistii rutieri au fost sesizati ca a avut loc un accident cu pieton, iar conducatorul auto a parasit ... citeste toata stirea