Soferul beat a intrat pe contrasens!

A baut si a urcat la volan punand in pericol viata altor participanti la trafic. Barbatul, in varsta de 48 de ani, a intrat pe contrasens acolo unde a lovit un autoturism care circula regulamentar. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Soferul beat este cercetat penal.La sfarsitul saptamanii, Ion M., de 48 de ani, din Buzoesti, a intrat in atentia oamenilor legii dupa ce a provocat un accident rutier pe DC 112, in Suseni. Omul se afla la volanul unui autoturism si a ajuns pe contrasens.