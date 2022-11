Soferul beat a rupt un stalp!

Noaptea a chefuit la o nunta, iar ziua a urcat beat la volan si a provocat un accident in urma caruia ar fi putut sa isi piarda viata. Tanarul in varsta de 29 de ani, a pierdut controlul volanului in timp ce se afla la Valea Iasului si a lovit un stalp de sustinere a firelor electrice pe care l-a rupt. A ajuns la spital cu multiple traumatisme.Accidentul a avut loc ieri, pe DN 7C, la Valea Iasului. Politistii Biroului Rutier Curtea de Arges au mers la fata locului pentru cercetari. "Din ... citeste toata stirea