Soferul beat s-a rasturnat cu Touareg-ul !

Un tanar in varsta de 23 de ani, din Stefanesti, si-a distrus masina si s-a ales cu dosar penal ieri, in urma unui accident petrecut in comuna Babana. Acesta a pierdut controlul volanului si s-a rostogolit cu masina de teren in padure, printre copaci. A fost ranit usor, atat el cat si varul lui, pasager in autovehicul. Oamenii legii au constatat ca cel de la volan era beat!Accidentul a avut loc ieri dupa-amiaza. Cosmin Z., de 23 de ani, din Stefanesti se afla la volanul unui Volkswagen ... citeste toata stirea