Soferul care a intrat in capul de pod era baut!

Joi seara, la Leresti, pe DJ 734, a avut loc un accident rutier in care un autoturism a parasit partea carosabila si a intrat intr-un cap de pod. M.D.Din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier Campulung, s-a stabilit ca, soferul E. Ovidiu, de 65 de ani, din Campulung, care conducea un autoturism, pe DJ 734, in localitatea Leresti, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit partea ... citeste toata stirea