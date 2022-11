Soferul care a provocat accidentul mortal era baut!

Un cumplit accident mortal a avut loc saptamana trecuta in comuna Dobresti, acolo unde un tanar in varsta de 19 ani a murit. Soferul in varsta de 28 de ani, a ajuns la spital cu leziuni grave. Acolo i-au fost recoltate probe de sange pentru a se stabili daca inainte de tragedie a consumat alcool. Testele au confirmat ca intr-adevar conducatorul auto bause, dar nu atat de mult incat sa fie beat. Valoarea este sub limita pentru care se intocmeste dosar penal.Accidentul a avut loc miercuri pe 2 ... citeste toata stirea