Soferul vinovat a anuntat Politia dupa o ora!

Un barbat, in varsta de 43 de ani, si-a pierdut viata in urma unui accident petrecut, sambata dimineata, in comuna Calinesti, in apropiere de spital. Soferul care l-a lovit, a fugit si s-a intors dupa aproximativ o ora la locul accidentului. Abia atunci a sunat la 112 mintind ca evenimentul s-a produs in acel moment.Nicolae B., de 43 de ani, din comuna Calinesti, a plecat sambata dimineata la serviciu. Ar fi trebuit sa ajunga la Maracineni. Mergea pe jos, catre DN 7, de unde urma sa ia un ... citeste toata stirea