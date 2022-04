Somajul in Arges, in scadere, dar peste media nationala

Judetul Arges inregistreaza la inceputul acestui an mai putini someri decat in perioada similara a anului trecut. Desi se constata o scadere semnificativa fata de 2021, procentul inregistrat este mai mare decat nivelul mediei nationale.Potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, numarul somerilor inregistrati la finele lunii ianuarie 2022, a fost de 8254 persoane, in scadere cu 1589 persoane (-16,1%) fata de sfarsitul lunii ianuarie 2021.Mai multi barbati fara loc de ... citeste toata stirea