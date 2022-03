Sondaj Eurobarometru: Sanatatea mintala a femeilor a fost afectata de restrictiile care au insotit pandemia

Noul sondaj Eurobarometru dezvaluie impactul grav al pandemiei asupra femeilor. Masurile introduse pentru a opri raspandirea pandemiei au avut un impact foarte mare asupra propriei lor sanatati mintale, considera cele mai multe femei. 77% dintre femeile din Uniunea Europeana considera ca pandemia de COVID-19 a dus la cresterea violentei psihice si fizice impotriva femeilor in tara lor; cifrele variaza de la 93% in Grecia la 47% in Ungaria.Patru din zece respondenti (38%) considera ca pandemia ... citeste toata stirea