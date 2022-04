Spargator dus in arest!

Cel de-al patrulea spargator de societati din comuna Bradu, a ajuns in arestul IPJ Arges. Marius Valentin Z, de 29 de ani, din comuna Ganeasa, judetul Ilfov a primit mandat de arestare preventiva si s-a alaturat celor trei complici ai sai in arest. Barbatul mai are un mandat pentru tentativa de omor.La sfarsitul lunii martie, politistii argeseni au reusit prinderea, in flagrant, a patru spargatori de societati. Oamenii legii erau pe urmele hotilor din luna ianuarie cand intr-o singura noapte ... citeste toata stirea