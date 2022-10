Spargator trimis in judecata

Un barbat, din Stefanesti, risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 5 ani daca va fi gasit vinovat. El este acuzat ca a comis mai multe spargeri in case aflate in constructie si a furat bunuri in valoare 13.000 de lei. Dosarul a fost trimis la Judecatoria Pitesti.Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de furt calificat. "Din cercetari ... citeste toata stirea