Spatiul Privat Virtual recomandat de A.N.A.F

Contribuabilii argeseni la Finante sunt sfatuiti de catre ANAF sa se inregistreze in Spatiul Privat Virtual pentru a nu intampina probleme cu depunerea in termen a diverselor acte.Astfel, Administratia Judeteana a Finantelor Publice - Arges recomanda contribuabililor care inca nu s-au inregistrat in SPV sa procedeze la inregistrare cat de curand posibil pentru a nu risca eventualele efecte negative care pot aparea prin nedepunerea unui document intr-un anume termen (prescrierea unui drept, ... citeste toata stirea