Spectacole, delicii turcesti si distractie, la Pitesti Fest!

Manifestarile organizate cu prilejul Zilelor Pitestiului au transformat Parcul Lunca Argesului in destinatia principala a pitestenilor, in acest week-end. Spectacolele dar si Istanbul Street Food Festival au strans laolalta mii de oameni. Vineri seara, melomanii s-au putut bucura de un spectacol de exceptie sustinut de Marcel Pavel , Vlad Mirita si Iordache Basalic, alaturi de orchestra Filarmonicii Pitesti. Sambata, Adra si Randi au urcat pe scena in uralele spectatorilor.Vineri s-au ... citeste toata stirea