Spectacole pentru copii in Parcul Lunca Argesului

Muzica, dans si, mai ales, sute de copii incantati, alaturi de familiile lor, au animat vineri seara Parcul "Lunca Argesului" la cele doua spectacole organizate de municipalitate pentru copii: "Hello, Summer!" si concertul educativ al Filarmonicii Pitesti.Ca parte a stagiunii estivale a acestui an, concertul Filarmonicii a fost un eveniment interactiv, pe tot parcursul acestuia copiii spectatori fiind implicati in a face asocieri si a recunoaste sunetele din natura pe care instrumentele ... citeste toata stirea