Spitalele din Cernauti cer ajutor!

Crucea Rosie Arges strange in continuare donatiile de la cetateniLa Crucea Rosie-Filiala Arges continua actiunea de strangere a donatiilor facute de argeseni. Ieri, in holul Prefecturii Arges, voluntarii sortau, impachetau, sigilau pachetele ce urmeaza sa fie trimise in Ucraina. Doua spitale din Cernauti au transmis solicitari de ajutoare umanitare ce constau in medicamente, aparatura medicala sau instrumente medicale."Vrem sa strangem un TIR de 10 tone si apoi vom pleca spre frontiera. ... citeste toata stirea