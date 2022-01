Spitalul care, in 1975, revigora Bradetul a fost modernizat. Statiunea balneara din Arges este cautata pentru apele curative

Consiliul Judetean Arges a anuntat, in sfarsit, finalizarea lucrarilor de reabilitare, cu fonduri europene, a candva celebrului Spital de Recuperare Bradet din judetul Arges, construit in urma cu 47 de ani pentru revigorarea micii statiuni cu ape sulfuroase ce poarta acelasi nume. Este vorba despre o investitie de 4,27 milioane de lei privind "Cresterea Eficientei Energetice a Spitalului de Recuperare Bradet", care are drept rezultat scaderea, de peste trei ori, a consumului anual de energie ... citeste toata stirea