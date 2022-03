Stagiu de pregatire al salvatorilor montani

De maine, timp de zece zile, se va desfasura Stagiul National de Formare si Reconfirmare al Unitatilor Canine de Interventie la Avalansa, la Cabana Capra Transfagarasan. Dupa pregatire, echipajul format din conductor si caine trebuie sa dea un examen in cadrul caruia se va simula salvarea a doua victime.Stagiul va avea loc in perioada 04-13 martie, la Cabana Capra Transfagarasan, la o altitudine de 1.700 metri, forma de specializare in meseria de salvator montan. Este organizat de catre ... citeste toata stirea