Stagiu de pregatire la Camera Deputatilor

Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu si-a aratat de multe ori disponibilitatea in educatia si sprijinirea tinerilor. Recent parlamentarul a anuntat ca doua tinere se afla in stagiul de pregatire la Camera Deputatilor."Roxana Irimia si Florina Guta sunt doua dintre participantele la programul de internship al Camerei Deputatilor, desfasurat in perioada 18 aprilie - 17 iunie 2022.Le-am cunoscut si mi-am reconfirmat faptul ca schimbul de experienta dintre institutia noastra si tineri este unul ... citeste toata stirea