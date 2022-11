Start vot proiectelor din cadrul procesului de bugetare participativa!

Primaria Pitesti a anuntat ca a deschis procedura pentru votarea proiectelor in cadrul platformei bugetarii participative. Perioada de votare este 15 noiembrie - 15 decembrie 2022, pe https://eportal.primariapitesti.ro/.../portal+bugetare....In procesul de bugetare participativa pentru anul bugetar 2023, au fost primite 6 propuneri de proiecte, dintre care unul in domeniul "Infrastructura: strazi, alei, locuri de parcare, trotuare, zone pietonale", trei in domeniul "Parcuri, spatii verzi si ... citeste toata stirea