Statul a decontat un milion de lei pentru refugiatii din judet

"Uniti pentru Ucraina" a fost campania care i-a determinat pe multi argeseni sa isi puna casele la dispozitia cetatenilor aflati in pribegie. Totul a inceput ca un gest umanitar pentru ca la acea vreme Guvernul nu stabilise compensatii pentru cei care ofera masa si cazare cetatenilor ucraineni.Astfel, sute de ucraineni au locuit in case, apartamente sau pensiuni din Arges. Dupa ce a fost emisa Hotararea de Guvern au inceput sa vina compensatiile banesti. In luna aprilie, au fost acordate ... citeste toata stirea